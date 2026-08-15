Украинские номера перестанут спасать водителей в Польше от штрафов Минцифры Польши: украинские номера перестанут спасать водителей от штрафов

Москва15 авг Вести.С 4 сентября в Польше заработает система, которая позволит автоматически выписывать штрафы водителям с украинскими номерами, если их нарушение зафиксировала камера наблюдения. Ранее это было невозможно из-за технических ограничений. Об этом сообщило Минцифры Польши.

С помощью новых технических решений данные о правонарушителе будут автоматически направляться в Центральный реестр водителей. Здесь хранятся записи о статусе водителя и его штрафных баллах.

Польским властям удалось наладить контакт с реестрами на Украине, чтобы достоверно устанавливать владельцев транспортных средств с украинскими номерами.

Ранее стало известно, что украинцы массово покидают Польшу. За один месяц из страны выехали свыше шести тысяч человек.