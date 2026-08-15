Москва15 авгВести.С 4 сентября в Польше заработает система, которая позволит автоматически выписывать штрафы водителям с украинскими номерами, если их нарушение зафиксировала камера наблюдения. Ранее это было невозможно из-за технических ограничений. Об этом сообщило Минцифры Польши.
С помощью новых технических решений данные о правонарушителе будут автоматически направляться в Центральный реестр водителей. Здесь хранятся записи о статусе водителя и его штрафных баллах.
Польским властям удалось наладить контакт с реестрами на Украине, чтобы достоверно устанавливать владельцев транспортных средств с украинскими номерами.
Ранее стало известно, что украинцы массово покидают Польшу. За один месяц из страны выехали свыше шести тысяч человек.