В столице Узбекистана из-за воздушного шарика пропал свет в нескольких районах

В Ташкенте из-за воздушного шарика пропал свет в нескольких районах В столице Узбекистана из-за воздушного шарика пропал свет в нескольких районах

Москва20 окт Вести.Воздушный шарик повредил трансформатор на теплоэлектростанции, обеспечивающей подачу энергии в несколько районов столицы Узбекистана, сообщает Telegram-канал Минэнерго Узбекистана.

По данным ведомства, воздушный шарик приземлился на открытое распределительное устройство ТЭС. Из-за повреждения трансформатора сработала система защиты, и мощность станции снизилась на две трети.

Отмечается, что в Юнусабадском, Алмазарском, Мирзо-Улугбекском и Шайхантахурском районах местами пропал свет. Через полчаса подачу электроэнергии восстановили из резервных источников.

В Минэнергетики Узбекистана призвали горожан не запускать воздушные шары рядом с важными инфраструктурными объектами.

Ранее пресс-секретарь Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Станислав Баграмов сообщил, что во время визита госсекретаря США Марко Рубио в Узбекистан был подписан пакет из 54 соглашений с американскими компаниями на общую сумму в 12 миллиардов долларов.