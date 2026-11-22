В Татарстане мужчина заразился мышиной лихорадкой, пока менял шины в гараже Житель Татарстана подхватил мышиную лихорадку, когда менял шины в гараже

Москва22 ноя Вести.В Татарстане мужчина заразился мышиной лихорадкой после того, как менял шины в гараже, его госпитализировали, пишет Baza.

По информации канала, за две недели в больницы Альметьевска попали порядка 30 человек с подозрением на геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Сейчас в больницах города остается 21 пациент, который проходит обследование на геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Еще девятерых уже выписали, у шести из них диагноз подтвердился. Остальные продолжают проходить обследование, при этом медики фиксируют новые обращения говорится в публикации

Один из заболевших надышался пылью в гараже, когда менял шины на автомобиле. Вскоре он почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Татарстан является эндемичной территорией по мышиной лихорадке. При этом речь идет о сезонном подъеме заболеваемости, а не о вспышке.