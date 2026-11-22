Москва22 нояВести.В Татарстане мужчина заразился мышиной лихорадкой после того, как менял шины в гараже, его госпитализировали, пишет Baza.
По информации канала, за две недели в больницы Альметьевска попали порядка 30 человек с подозрением на геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.
Сейчас в больницах города остается 21 пациент, который проходит обследование на геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Еще девятерых уже выписали, у шести из них диагноз подтвердился. Остальные продолжают проходить обследование, при этом медики фиксируют новые обращенияговорится в публикации
Один из заболевших надышался пылью в гараже, когда менял шины на автомобиле. Вскоре он почувствовал себя плохо и был госпитализирован.
Татарстан является эндемичной территорией по мышиной лихорадке. При этом речь идет о сезонном подъеме заболеваемости, а не о вспышке.