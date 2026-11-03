В Татарстане выросло число миллиардеров В Татарстане 43 человека задекларировали доход более 1 млрд рублей

Москва3 ноя Вести.В Татарстане 43 человека задекларировали доход более 1 млрд руб, что на 4 человека больше, чем в прошлом году. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Марата Сафиуллина.

Количество миллиардеров регулярно из года в год растет … Миллионеров – большое количество приводятся слова Сафиуллина

Отмечается, что по итогам 2025 года в Республике Татарстан насчитывалось 39 миллиардеров, а по итогам 2023 году – 23. По итогам декларационной кампании за 2025 год в регионе зафиксированы 43 рублевых миллиардера.