В Татарстане за неделю выросли цены на бензин всех марок В Татарстане за неделю подорожали все марки топлива

Москва15 окт Вести.В Республике Татарстан за период с 6 по 12 октября подорожали все марки автомобильного топлива. Отмечается, что средняя стоимость бензина в республике выросла с 71,8 до 72,02 рубля за литр. Об этом сообщило издание "КП - Казань" со ссылкой на данные Росстата.

В Татарстане за неделю с 6 по 12 октября зафиксирован рост цен на все марки автомобильного топлива. По данным Росстата, средняя стоимость бензина в республике увеличилась с 71,8 до 72,02 рубля за литр говорится в публикации

Сильнее всего прибавил в цене АИ-98 и выше – почти на 1,7 рубля, теперь его литр стоит 100,94 рубля. АИ-92 подорожал на 21 копейку – до 69,01 рубля, АИ-95 – на 19 копеек (до 74,23 рубля). Дизель также немного прибавил: с 80,24 до 80,4 рубля за литр.

Эти показатели расходятся с общероссийскими. В среднем по стране за тот же период бензин и дизель подешевели на 5 копеек, а рост затронул только марку АИ-98 и выше. АИ-92 и АИ-95, напротив, стали дешевле.