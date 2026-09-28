Бензин в Армении подорожал до исторического рекорда Цены на бензин в Армении достигли исторического максимума

Москва28 сен Вести.Цены на бензин и дизельное топливо в Армении достигли исторического максимума, сообщает CaspianPost.

На автозаправочных станциях Еревана литр бензина АИ-92 подорожал с 580 до 600 драмов (порядка 139 рублей). Бензин премиум-класса стоит 620-630 драмов (порядка 146 рублей) за литр. Цена дизельного топлива выросла до 710 драмов (164 рубля).

Предыдущий максимум стоимости АИ-92 составлял 580 драмов и был зафиксирован в августе, дизельное топливо в августе стоило 660 драмов. За год бензин в Армении подорожал примерно на 13%, дизель – почти на 27%.

Ранее в МИД РФ сообщили, что выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) повлечет огромные экономические и социальные издержки для страны. В мае 2026 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва направила Еревану уведомление о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Армении в Евросоюз.