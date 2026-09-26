Baza: в Тбилиси в квартире нашли тела граждан РФ и Франции

В тбилисской квартире нашли тела россиянина и француза Baza: в Тбилиси в квартире нашли тела граждан РФ и Франции

Москва26 сен Вести.В Тбилиси на съемной квартире обнаружили тела француза и россиянина, сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в районе Вера. По предварительной информации, мужчины приехали в Тбилиси на деловую встречу, но вскоре связь с ними пропала.

Первыми тревогу забили соседи: они почувствовали в подъезде сильный запах и вызвали полицию. Правоохранители вскрыли дверь и нашли тела. Причину смерти предстоит установить медикам. МВД Грузии начало расследование по статье о доведении до самоубийства говорится в публикации

Ранее на острове Бали нашли тело пропавшего 40-летнего россиянина Артема Т. Правоохранительные органы Индонезии начали расследование обстоятельств его смерти.