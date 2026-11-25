В Техасе перекрыли часть автомагистрали из-за горящей автоцистерны Часть шоссе в Техасе закрыли из-за горящей автоцистерны

Москва25 ноя Вести.Часть техасской автомагистрали закрыли после возгорания на ней автоцистерны, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Из-за пожара были перекрыты обе полосы движения - северная и южная - на шоссе Истекс на 610-й Северной петле​​​. Судя по всему, это автоцистерна, полностью охваченная пламенем, о пострадавших неизвестно написал Гонсалес

Что именно перевозила автоцистерна - не сообщается.

В июне на проезжей части в США произошел другой инцидент: грузовик с фейерверками загорелся и устроил салют прямо на трассе. Сотрудники полиции и пожарные перекрыли движение по автомагистрали в обе стороны.