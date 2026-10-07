В Того ко дню рождения Владимира Путина сняли рэп-клип

В Того сняли рэп-клип ко дню рождения Путина В Того ко дню рождения Владимира Путина сняли рэп-клип

Москва7 окт Вести.Филиал Центра народной дипломатии (ЦНД) в Того подготовил рэп-клип ко дню рождения российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководителя центра Валентину Колесникову.

В создании клипа приняли участие сотрудники центра и бывшие российские студенты из этой африканской страны. Песня была написана при помощи искусственного интеллекта, а съемки клипа прошли в столице республики Ломе.

Почему рэп? Да потому что африканцы – народ ритмичный и подвижный, рэп у них получается отлично! отметила Колесникова

По словам руководителя организации, видеоклип опубликован в социальных сетях ЦНД и уже собрал много положительных отзывов.

7 октября Путин отмечает свой 74-й день рождения.