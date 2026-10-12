Победительницу конкурса "Народный участковый" арестовали в Туле за взятку

В Туле за взятку арестовали замначальника отдела участковых полиции Победительницу конкурса "Народный участковый" арестовали в Туле за взятку

Москва12 окт Вести.Двукратную победительницу регионального этапа конкурса "Народный участковый", замначальника отдела участковых уполномоченных полиции МОМВД РФ "Богородицкий" арестовали в Туле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По данным агентства, женщину обвиняют в получении крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2026 года, будучи при исполнении, заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции МОМВД РФ "Богородицкий" предложила потерпевшему за 200 тыс. руб. решить вопрос о невозбуждении уголовного дела за подделку водительского удостоверения в отношении его сына говорится в сообщении суда

Отец, действуя под контролем полицейских, передал фигурантке взятку в машине на улице Дмитрия Ульянова. После этого женщину задержали.

Обвиняемая становилась победительницей конкурса "Народный участковый" в 2023 и 2024 годах. Оба раза она представляла регион в финалах соревнования на федеральном уровне.

Ее заключили под стражу на 1 месяц 29 суток, начиная с 10 октября 2026 года.