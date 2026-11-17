"Народным участковым" 2026 года стал полицейский из Башкирии "Народным участковым" 2026 года стал майор Валерий Минликаев из Башкирии

Москва17 ноя Вести.Лауреатом Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый", который прошел в 16-й раз, в 2026 году стал майор полиции Валерий Минликаев. Об этом сообщает сайт KP.RU.

В 2026 году конкурс проходил в несколько этапов. Сначала – народное голосование за участковых уполномоченных полиции в регионах России, затем его победители приехали в Москву, где их ждали трехдневные испытания. Участковые показали знание законов и отличные физические навыки. Участковых года назвали 17 ноября – в профессиональный праздник участковых уполномоченных полиции.

На первом месте в этом году - майор полиции Валерий Минликаев из Башкортостана. Его наградили медалью МВД России "За доблесть в службе", памятным ведомственным нагрудным знаком, почетной грамотой и автомобилем УАЗ "Патриот" сообщает издание

Второе место у капитана полиции Александра Резанова из Вологды, третье – у лейтенанта полиции Ирека Ситдикова из Татарстана. Их наградили медалями МВД России "За доблесть в службе", почетными грамотами и ценными подарками.

Свою карьеру полицейского Валерий Минликаев начинал с патрульной службы МВД и уже 12 лет работает участковым в Калтасинском районе Башкортостана. За это время интересных случаев немало. Например, кража, раскрытая по упаковке от йогурта.

Преступники ограбили магазин, вынесли достаточно много продуктов. И вот, обходя свой участок, обратил внимание на фольгу от йогурта. Попросил хозяина этого дома открыть погреб, а там все, что он вытащил из магазина – продукты, спиртное рассказывает Минликаев

Жена Валерия – учитель истории в местной школе. Сыновья 15-летний Виталий и 11-летний Елисей вместе с отцом они занимаются биатлоном, теннисом. А лучший отдых для народного участкового – это рыбалка. Сейчас его с нетерпением ждут дома.