В Твери ребенок травмировался, упав с питбайка в дренажную канаву, идет проверка

В Твери 12-летний ребенок пострадал, упав с питбайка в дренажную канаву В Твери ребенок травмировался, упав с питбайка в дренажную канаву, идет проверка

Москва26 авг Вести.В Твери 12-летний ребенок пострадал, упав с питбайка в дренажную канаву, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Днем 26 августа на ул. Бородина подросток не справился с управлением питбайка и упал в дренажную канаву.

С полученными травмами ребенок, не приходя в сознание, госпитализирован … По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.