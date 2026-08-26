Москва26 авгВести.В Твери 12-летний ребенок пострадал, упав с питбайка в дренажную канаву, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Днем 26 августа на ул. Бородина подросток не справился с управлением питбайка и упал в дренажную канаву.
С полученными травмами ребенок, не приходя в сознание, госпитализирован … По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетнихговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.