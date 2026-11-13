В Твери простились с членами экипажа Ан-22, погибшими в Ивановской области

В Твери простились с экипажем Ан-22, погибшим под Иваново при исполнении долга В Твери простились с членами экипажа Ан-22, погибшими в Ивановской области

Москва13 ноя Вести.В Твери простились с летчиками экипажа военно-транспортного самолета Ан-22, который разбился в Ивановской области в декабре 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области в социальной сети "ВКонтакте".

Губернатор Виталий Королев выразил соболезнования родным и близким погибших, поддержав их от себя лично и от имени правительства региона.

Подвиг ваших близких и их товарищей навечно останется в истории Верхневолжья и всей России, будет высоким примером для всех, кто носит офицерские погоны и кому дорога наша Родина. Вечная память и вечная слава экипажу "Антея", геройски погибшему при исполнении служебного долга! говорится в соболезновании

Экипаж майора Сергея Шмакова входил в число лучших в военно-транспортной авиации России. В его составе были капитаны Дмитрий Яценко, Кирилл Вакуленко, Игорь Беляков, Роман Коротков и Алексей Тыкшеев, старший лейтенант Алексей Дорофеев и старший прапорщик Игорь Ишханов - каждый с сотнями часов налета

В момент, когда судьба потребовала выбора, экипаж не дрогнул и остался верен присяге до конца. Летчики увели падающую машину от жилых домов, не дав погибнуть людям на земле, и показали высочайшее мастерство и силу духа.

9 декабря 2025 года военно-транспортный Ан-22 разбился у Уводьского водохранилища в Ивановской области - машина выполняла облет после ремонта. Самолет упал в безлюдной местности, населенные пункты не пострадали. Весь экипаж погиб.