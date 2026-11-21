Пьяный тракторист протаранил автомобиль и скрылся с места ДТП в Тюмени

В Тюмени пьяный тракторист устроил ДТП и скрылся с места аварии Пьяный тракторист протаранил автомобиль и скрылся с места ДТП в Тюмени

Москва21 ноя Вести.Сотрудники Госавтоинспекции задержали тракториста, который сел за руль нетрезвым, устроил ДТП и скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Тюменской области в мессенджере МАХ.

Водитель трактора на окружной дороге Тюмени протаранил автомобиль Acura и уехал. Его задержали на улице Бакинских Комиссаров.

26-летний тракторист не подчинился требованиям автоинспекторов по остановке. Показания алкотестера у него составили 0,86 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На мужчину составлены административные материалы за пьяное вождение, неподчинение требованиям сотрудников полиции и оставление места ДТП написали в пресс-службе

В субботу, 21 ноября, суд лишил тракториста права управления транспортом на год за оставление места ДТП.