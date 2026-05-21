В Уфе открыли улицу имени Владимира Жириновского В Уфе появилась улица имени основателя ЛДПР Жириновского

Москва21 мая Вести.В Уфе в торжественной обстановке открыли улицу имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Открытие состоялось в рамках празднования 80-летия политика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

Владимир Жириновский стал первым российским политиком, чей 80-летний юбилей по указу нашего президента отмечает вся страна. По всей России проходят десятки мероприятий, посвященных этой дате, устанавливаются памятники основателю ЛДПР, его именем называют улицы приводятся в сообщении слова Слуцкого

Улица имени Владимира Жириновского проходит между Ольховой улицей в Демском районе и одной из проектируемых улиц в Ленинском районе Уфы.