Слуцкий перерезал ленточку в честь открытия улицы Жириновского в Уфе

В Уфе состоялось торжественное открытие улицы имени Жириновского Слуцкий перерезал ленточку в честь открытия улицы Жириновского в Уфе

Москва21 мая Вести.В городе Уфе Республики Башкортостан появилась улица, названная в честь Владимира Жириновского. Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения ЛДПР.

Торжественная церемония открытия состоялась 21 мая.

В Уфу на открытие улицы имени Владимира Жириновского прибыл председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Состоялось торжественное открытие написано в публикации отделения во "ВКонтакте"

Слуцкий перерезал ленточку, чем ознаменовал открытие новой для города улицы. Это произошло в рамках подготовки к празднованию 80-летия политика.

Улица была названа именем Жириновского по итогам прошедшего голосования среди уфимцев. За это название выступили 59% респондентов.