Москва21 маяВести.В городе Уфе Республики Башкортостан появилась улица, названная в честь Владимира Жириновского. Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения ЛДПР.
Торжественная церемония открытия состоялась 21 мая.
В Уфу на открытие улицы имени Владимира Жириновского прибыл председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Состоялось торжественное открытиенаписано в публикации отделения во "ВКонтакте"
Слуцкий перерезал ленточку, чем ознаменовал открытие новой для города улицы. Это произошло в рамках подготовки к празднованию 80-летия политика.
Улица была названа именем Жириновского по итогам прошедшего голосования среди уфимцев. За это название выступили 59% респондентов.