Москва29 апрВести.В Уфе появится улица, названная в честь известного российского политического деятеля Владимира Жириновского, об этом стало известно ИС "Вести".
Речь идет об улице, которая пройдет через Демский и Ленинский районы столицы Башкирии.
Длина улицы, которую планируются назвать в честь экс-главы ЛДПР, будет составлять 800 метров.
Голосование о присвоении улице имени Владимира Жириновского принимал Горсовет Уфы. Решение почтить память основателя ЛДПР было принято почти единогласно: "за" проголосовали 28 депутатов, один человек не голосовал.