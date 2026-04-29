В честь Владимира Жириновского будет названа улица в Уфе В Уфе появится улица Владимира Жириновского

Москва29 апр Вести.В Уфе появится улица, названная в честь известного российского политического деятеля Владимира Жириновского, об этом стало известно ИС "Вести".

Речь идет об улице, которая пройдет через Демский и Ленинский районы столицы Башкирии.

Длина улицы, которую планируются назвать в честь экс-главы ЛДПР, будет составлять 800 метров.

Голосование о присвоении улице имени Владимира Жириновского принимал Горсовет Уфы. Решение почтить память основателя ЛДПР было принято почти единогласно: "за" проголосовали 28 депутатов, один человек не голосовал.