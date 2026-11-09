Москва9 нояВести.Правоохранители Уфы задержали 19-летнего парня, подозреваемого в краже 201 розы из цветочного магазина. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на источник.
В Уфе мужчину задержали за кражу 201 розы… Чтобы усыпить бдительность персонала, он использовал несколько уловокговорится в публикации
Отмечается, что молодой человек заранее оформил в магазине заказ на букет за 38 тысяч рублей. Чтобы продавцы не заподозрили неладное, он пустился на хитрости: сначала сказал, что ждет перевод денег, затем выходил на улицу - будто бы за братом. Вернувшись, попросил собрать еще один букет.
Пока продавщица занималась новым заказом, парень забрал 201 розу и ушел без оплаты. Вскоре его задержали по подозрению в краже.