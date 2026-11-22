В UKMTO сообщили о прохождении более 110 судов через Ормуз за последние 72 часа UKMTO: 114 судов прошли через Ормузский пролив за последние 72 часа

Москва22 ноя Вести.С 19 по 21 ноября через Ормузский пролив прошло в общей сложности 114 коммерческих судов. Об этом сообщает Управление морских торговых операций при ВМС Британии (UK Maritime Trade Operations, UKMTO).

В отчете подчеркивается, что эта цифра значительно ниже среднего показателя за прошлый год. До начала конфликта США и Израиля с Ираном через пролив проходило 138 судов в день.

Накануне агентство Associated Press передало, что британский пловец-экстремал Льюис Пью преодолел около 15 километров в Ормузском проливе, чтобы привлечь внимание к последствиям войны для экологии. Он стартовал с полуострова Мусандам на южной оконечности пролива и финишировал, обогнув мыс Ормуз.