Москва22 ноя Вести.Британский пловец-экстремал Льюис Пью преодолел около 15 километров в Ормузском проливе, чтобы привлечь внимание к последствиям войны между США и Ираном для экологии. Об этом сообщает Associated Press (AP).

56-летний британец стартовал с полуострова Мусандам на южной оконечности пролива и финишировал, обогнув мыс Ормуз. Как уточняется, на нем были только плавки, очки и шапочка с символикой ООН. За пловцом также следовала лодка.

Предположительно, Пью стал первым человеком, совершившим заплыв на такую дистанцию в этом районе с начала боевых действий. Из соображений безопасности дистанцию пришлось преодолевать по частям в течение трех дней. Общее время нахождения спортсмена в воде составило около шести с половиной часов.

По словам пловца, уже через несколько минут после погружения в воду в понедельник он услышал два мощных взрыва. Подняв голову, спортсмен увидел примерно в четырех километрах от себя пораженный нефтяной танкер, после чего в небе появились истребители.

В тот момент я понял, что нам нужно немедленно отсюда убираться рассказал Пью после возвращения в Лондон

На второй день заплыва Пью также наблюдал последствия атаки на газовоз. По его словам, от поврежденного судна исходил сильный химический запах, а над ним поднимались огромные языки пламени. Вода вокруг корабля горела.

Несмотря на многолетний опыт экстремальных заплывов, в том числе в условиях опасных температур и в местах обитания больших белых акул, британец признал, что военные действия создали принципиально новые угрозы.

Главной целью акции Пью назвал привлечение внимания к экологическому состоянию Ормузского пролива.

Пью предупредил, что утечки нефти из десятков танкеров, поврежденных с февраля, угрожают морским животным, коралловым рифам, мангровым лесам и прибрежным территориям. Последствия загрязнения, по его оценке, могут сохраняться на протяжении нескольких поколений, а восстановление экосистемы займет годы или даже десятилетия.

Спортсмен выразил надежду, что его заплыв поможет привлечь внимание международного сообщества к экологическим последствиям конфликта.

Иран в последнее время усилил атаки на суда, которые двигаются по несанкционированным маршрутам в Ормузском проливе. Тегеран также подчеркивал, что морской путь может быть разблокирован только после выполнения семи ключевых требований иранской стороны.