В Уссурийске завершено расследование уголовного дела о поджоге цирка Расследование уголовного дела о поджоге цирка в Уссурийске завершено

Москва3 окт Вести.В Уссурийске завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя о поджоге заброшенного здания цирка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

По версии следствия, в декабре 2025 года обвиняемый проник в неэксплуатируемое здание цирка, расположенное на улице Чичерина. Из хулиганских побуждений злоумышленник поджег принесенные автомобильные покрышки, предварительно облитые горючей смесью, в результате чего возникло возгорание. Причиненный ущерб, с учетом вычета остаточной стоимости в результате повреждения здания, превысил 27 млн рублей говорится в канале ведомства на платформе MAX

Фигурант обвиняется в умышленном поджоге и уничтожении чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. В ходе следствия мужчина признал вину полностью и дал признательные показания.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.