В Варшаве задержали шесть граждан за осквернение мемориалов надписями об УПА В Варшаве задержаны шестеро подозреваемых в осквернении памятников

Москва27 ноя Вести.В Варшаве сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых человек, подозреваемых в совершении актов вандализма. На нескольких городских памятниках злоумышленники оставили провокационные надписи "Слава УПА" (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на полицию.

Среди фигурантов дела оказался 16-летний гражданин Украины, которого суд принял решение поместить на три месяца в окружной воспитательный центр. Помимо обвинений в порче мемориалов, подростка подозревают в подделке документов. Еще один задержанный — 32-летний гражданин Польши — заключен под стражу. Процессуальный статус остальных четырех фигурантов в публикации не уточняется.

По версии следствия, координация акции осуществлялась через мессенджеры. Именно там организаторы вербовали исполнителей, обещая им суммарное вознаграждение в размере 1000 злотых (около 220 евро). Столь скромный гонорар указывает на то, что ставка делалась не на финансовую выгоду, а на привлечение людей, готовых действовать по идеологическим причинам или легко поддающихся манипуляциям, в том числе несовершеннолетних.

Объектами вандализма стали три значимых мемориала: памятник Армии Польских Вооруженных Сил, памятник жертвам геноцида на Волыни и памятник героям Варшавского гетто. Выбор этих объектов не выглядит случайным: каждый из них связан с болезненными страницами национальной памяти, а их одновременное осквернение можно расценивать как попытку спровоцировать широкий общественный резонанс и усилить межгосударственную напряженность.

Ранее также памятник героям Варшавского гетто в Польше осквернили надписью в честь УПА (организация признана террористической и запрещена в России).