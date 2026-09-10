Москва10 сен Вести.Участники польского движения "Гражданский патруль" обсуждают создание групп для поиска и самостоятельного задержания иностранцев, в первую очередь, украинцев. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Журналист издания тайно посетил закрытое собрание "Гражданского патруля" в польском городе Болеславец. Движение, как утверждается, уже провело около 2 тысяч патрулирований и располагает сетью координаторов по стране.

На съезде обсуждалось формирование так называемых групп быстрого реагирования, которые могли бы преследовать иностранцев и проводить "гражданские задержания".

Худшие – украинцы. Они не понимают, как нужно себя вести. Они неблагодарны. Есть такие, которые живут здесь уже четыре года, и не могут сказать ни слова на польском. Не то, чтобы мы хотели, чтобы их здесь не было. Мы хотим, чтобы они вели себя как гости, а гости знают, как нужно себя вести сказал один из участников движения

Он также осудил украинцев, которые веселятся, пока "идет война".

Еще один собеседник газеты утверждает, что украинцы каждую неделю проводят тайные встречи в лесу, где обсуждают инициативы "против Польши" и "строят козни".

Ранее финский посол в Варшаве Пяйви Лайне заявила о стремительно возросших антиукраинских настроениях в Польше. Дипломат связала это с реакцией на героизацию руководителей ОУН и УПА (признаны экстремистскими, запрещены на территории РФ) на Украине.