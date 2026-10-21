Москва21 октВести.Если Саудовская Аравия попытается создать собственные мощности по обогащению урана, то это приведет к нарушению условий соглашения о ядерном сотрудничестве с США и разрыву партнерства Эр-Рияда с Вашингтоном. Об этом заявил замглавы национального управления ядерной безопасности США по вопросам нераспространения в оборонной сфере Мэттью Наполи.
Он сделал акцент на том, что американская сторона требует от своих партнеров соблюдать стандарты нераспространения, передает РИА Новости.
Если Саудовская Аравия предпримет попытку создать независимый потенциал по обогащению [урана] это нарушит условия "Соглашения 123" с Соединенными Штатами и поставит под угрозу наше сотрудничествосказал Наполи
Он также указал, что соглашение предоставляет Вашингтону исключительные права по целому ряду аспектов и наделяют американскую сторону инструментами строгого контроля.