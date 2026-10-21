В Вашингтоне пригрозили Эр-Рияду разрывом сделки при попытках обогащения урана Наполи: попытка СА заняться обогащением урана грозит разрывом соглашения с США

Москва21 окт Вести.Если Саудовская Аравия попытается создать собственные мощности по обогащению урана, то это приведет к нарушению условий соглашения о ядерном сотрудничестве с США и разрыву партнерства Эр-Рияда с Вашингтоном. Об этом заявил замглавы национального управления ядерной безопасности США по вопросам нераспространения в оборонной сфере Мэттью Наполи.

Он сделал акцент на том, что американская сторона требует от своих партнеров соблюдать стандарты нераспространения, передает РИА Новости​​​.

Если Саудовская Аравия предпримет попытку создать независимый потенциал по обогащению [урана] это нарушит условия "Соглашения 123" с Соединенными Штатами и поставит под угрозу наше сотрудничество сказал Наполи

Он также указал, что соглашение предоставляет Вашингтону исключительные права по целому ряду аспектов и наделяют американскую сторону инструментами строгого контроля.