Посольство РФ: в венгерском Пакше началось досрочное голосование на выборах в ГД

В венгерском Пакше началось досрочное голосование на выборах в ГД Посольство РФ: в венгерском Пакше началось досрочное голосование на выборах в ГД

Москва17 сен Вести.Досрочное голосование на выборах в Госдуму началось в венгерском городе Пакш, где ведется строительство одноименной АЭС по проекту Росатома. Об этом сообщило посольство России в Венгрии в своем Telegram-канале.

На избирательном участке №8289 в Венгрии началось досрочное голосование на выборах депутатов Государственной Думы​​​... Сегодня избирательный участок будет работать в городе Пакше говорится в публикации

Основным днем выборов назначено 20 сентября. Голосование в этот день пройдет на избирательном участке в Будапеште.