Москва17 сенВести.Досрочное голосование на выборах в Госдуму началось в венгерском городе Пакш, где ведется строительство одноименной АЭС по проекту Росатома. Об этом сообщило посольство России в Венгрии в своем Telegram-канале.
На избирательном участке №8289 в Венгрии началось досрочное голосование на выборах депутатов Государственной Думы... Сегодня избирательный участок будет работать в городе Пакшеговорится в публикации
Основным днем выборов назначено 20 сентября. Голосование в этот день пройдет на избирательном участке в Будапеште.