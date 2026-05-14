Москва14 маяВести.В визовом центре Италии в Москве VMS не располагают информацией, что теперь россиянам можно подавать документы на итальянскую визу только лично, без посредников. Об этом пишет ТАСС.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что Италия якобы закрыла подачу на визы через посредников после скандала с экс-послом в Узбекистане. По данным итальянских СМИ, дипломат участвовал в схеме оформления шенгенских виз россиянам без их присутствия, даже если заявители не соответствовали требованиям.
Информацией не располагаемсообщили в визовом центре
В VMS посоветовали обратиться с подобными вопросами в генконсульство Италии. Пока ответа от генконсульства не поступало.
В АТОР 10 мая заявили, что Италия стала наиболее популярной среди россиян страной для отдыха в период майских праздников. В 2026 году спрос на отдых в Италии вырос на 23%.