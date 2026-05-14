В визовом центре Италии в РФ нет данных об изменении правил выдачи виз россиянам У визового центра Италии VMS нет данных о новых правилах выдачи виз россиянам

Москва14 мая Вести.В визовом центре Италии в Москве VMS не располагают информацией, что теперь россиянам можно подавать документы на итальянскую визу только лично, без посредников. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что Италия якобы закрыла подачу на визы через посредников после скандала с экс-послом в Узбекистане. По данным итальянских СМИ, дипломат участвовал в схеме оформления шенгенских виз россиянам без их присутствия, даже если заявители не соответствовали требованиям.

Информацией не располагаем сообщили в визовом центре

В VMS посоветовали обратиться с подобными вопросами в генконсульство Италии. Пока ответа от генконсульства не поступало.

В АТОР 10 мая заявили, что Италия стала наиболее популярной среди россиян страной для отдыха в период майских праздников. В 2026 году спрос на отдых в Италии вырос на 23%.