В Волгограде простились с режиссером Борисом Естриным В Волгограде прошло прощание с режиссером Борисом Естриным

Москва19 ноя Вести.В Волгограде состоялось прощание с известным режиссером и педагогом Борисом Естриным. Об этом сообщает издание "Городские вести".

Заслуженный работник культуры ушел из жизни в возрасте 84 лет в ночь на 15 ноября. Церемония прошла в четверг в ритуальном комплексе "Память".

Как ранее рассказывала информационная служба "Вести", на протяжении многих лет Естрин являлся главным режиссером массовых мероприятий в Волгограде и писал сценарии для таких масштабных событий как празднование Дня Победы, Дня города и других. Кроме того, на его счету более 30 театральных постановок.