Москва23 ноя Вести.Коллектив ВГТРК в понедельник почтил память погибшего три года назад военкора Бориса Максудова. Траурная церемония прошла у здания холдинга, где установлены мемориальные доски журналистам-жертвам украинского конфликта.

На церемонии собрались родные, близкие и коллеги журналиста.

Боль наша все равно не утихает, и Борис все равно остается в наших сердцах. Мы все равно будем его всегда помнить и всегда делать для него сюжеты, делать для него фильмы… Мы всегда хотели, чтобы Борис передавал свои знания и свои эмоции. Мы всегда этому шли навстречу. Поэтому для Бориса, наверное, самое главное - и наша память заявил заместитель генерального директора ВГТРК, главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов

Борис Максудов погиб 23 ноября 2023 года в возрасте 38 лет от осколочного ранения, полученного во время съемок в Запорожской области. Он посмертно награжден орденом Мужества.

Сегодня не хотелось бы говорить об утрате, с которой и так изо дня в день живет наша семья. А сегодня хотелось бы сказать о любви, которой так щедро делился Боря, проявляясь и в жизни, и в профессии. О том, сколько тепла, света и таланта было во всем, к чему он прикасался. В своих мыслях я часто советуюсь с ним, сверяю решения. И вот этот внутренний Борин голос помогает мне не сбиваться с пути и быть верной тому, за что он однажды меня полюбил отметила супруга Бориса Максудова, ведущая ВГТРК Ольга Армякова

Десятки российских журналистов погибли за последние 13 лет в результате действий киевского режима, отмечал ранее постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.