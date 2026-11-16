Известный режиссер Борис Естрин скончался в Волгограде на 85-м году жизни

В Волгограде умер известный режиссер Борис Естрин Известный режиссер Борис Естрин скончался в Волгограде на 85-м году жизни

Москва16 ноя Вести.В Волгограде на 85-м году жизни умер известный режиссер Борис Естрин. Как стало известно ИС "Вести", его не стало в ночь на 15 ноября.

Борис Естрин – заслуженный работник культуры. На протяжении многих лет он являлся главным режиссером массовых праздников и представлений, в том числе писал сценарии для мероприятий, посвященных самым знакомым событиям, – Дню Победы, празднованию дня города и многим другим.

Также Естрин являлся театральным режиссером, на его счету более 30 постановок, а самое знаменитое детище - Молодежный театр ДК профсоюзов.