Москва16 нояВести.В Волгограде на 85-м году жизни умер известный режиссер Борис Естрин. Как стало известно ИС "Вести", его не стало в ночь на 15 ноября.
Борис Естрин – заслуженный работник культуры. На протяжении многих лет он являлся главным режиссером массовых праздников и представлений, в том числе писал сценарии для мероприятий, посвященных самым знакомым событиям, – Дню Победы, празднованию дня города и многим другим.
Также Естрин являлся театральным режиссером, на его счету более 30 постановок, а самое знаменитое детище - Молодежный театр ДК профсоюзов.