В Волгограде врачи поставили на ноги девочку, обездвиженную после травм Волгоградские врачи вернули девочке возможность ходить

Москва31 окт Вести.В Волгограде врачи детской областной больницы вернули 13-летней девочке возможность ходить.

Ребенок не мог самостоятельно передвигаться после несчастного случая, грозившего навсегда приковать пациентку к инвалидному креслу. Об уникальном случае рассказали в пресс-службе областного Минздрава в социальной сети "ВКонтакте".

К медикам пациентка попала с многочисленными переломами, ушибами внутренних органов и повреждениями сразу нескольких отделов опорно-двигательного аппарата.

Ей разработали индивидуальную программу реабилитации и уже к завершению первого курса она могла сидеть, стоять и начала снова учится ходить.

Одним из важнейших факторов успеха стал настрой самой пациентки. Девочка верила в результат, не сдавалась ... Помимо занятий под контролем специалистов, она много тренировалась самостоятельно, выполняла рекомендации и постепенно преодолевала ограничения рассказал заведующий детским ортопедическим реабилитационным отделением Алексей Сергеевич Гричишкин

Впереди у юной пациентки – продолжительное лечение. Специалисты надеются, что при соблюдении всех рекомендаций школьница сможет вернуться к активной и полноценной жизни.