Полиция Воронежской области обвинила 11 человек в краже 27 тонн молока

В Воронежской области 11 человек попали под суд за кражу 27 тонн молока Полиция Воронежской области обвинила 11 человек в краже 27 тонн молока

Москва13 июл Вести.Полиция Воронежской области завершила расследование уголовного дела о краже молочной продукции в особо крупном размере. Его фигурантами стали 11 человек, дело передано в суд, сообщает пресс-служба региональной полиции.

В ходе серии краж ими было похищено свыше 27 тонн молока. По версии следствия, это происходило с октября 2024 года по июнь 2025-го. Действия преступников нанесли ущерб сельхозпредприятиям на сумму более 1,5 миллиона рублей.

В Воронежской области перед судом предстанут 11 участников организованной группы, похитившие более 27 тонн молока написано в публикации

Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 158 и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Дело передано в Бобровский районный суд на рассмотрение.