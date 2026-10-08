Спецслужбы Запада могут использовать дата-центр в Армении, заявил Совбез РФ СБ РФ: США с помощью западного ЦОД смогут получить доступ к данным армян

Москва8 окт Вести.Соединенные Штаты после начала работы в Армении западного центра обработки данных (ЦОД) смогут получить доступ к данным государственных учреждений, компаний и граждан республики. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

Он напомнил, что в начале августа в армянском Раздане запустили дата-центр искусственного интеллекта компании Firebird AI, который работает на процессорах Nvidia.

Отмечу, что с учетом того, что компания Firebird подчиняется американскому законодательству, спецслужбы США смогут иметь доступ ко всем данным, обрабатываемым на ее серверах. Это означает, что данные армянских государственных учреждений, компаний и граждан будут доступны США без согласия армянских властей сказал Шевцов, чьи слова приводит пресс-служба аппарата СБ

Он также предупредил, что соответствующий дата-центр может быть использован в интересах западных спецслужб против России, Ирана и ряда других государств.