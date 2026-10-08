Богданов: США отказались от миссии ОБСЕ на выборах, но критиковали за это РФ

"Трамп решил, что хватит": Богданов о решении США не приглашать ОБСЕ на выборы Богданов: США отказались от миссии ОБСЕ на выборах, но критиковали за это РФ

Москва8 окт Вести.Белый дом впервые почти за четверть века отказался приглашать миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для наблюдения за выборами в США, сообщил в Telegram-канале журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Он напомнил, что с 2002 года ОБСЕ мониторила все выборы в Соединенных Штатах, в том числе, шесть промежуточных избирательных кампаний.

Но (президент США Дональд) Трамп решил, что хватит. В Вашингтоне ОБСЕ давно не любят: требуют урезать ей бюджет и перестать "диктовать социальную политику", а еще не могут простить вывода о том, что выборы 2020 года прошли честно объяснил Богданов

Журналист при этом обратил внимание, что в 2024 году Госдепартамент США критиковал Россию за нежелание работать с ОБСЕ и "хвалил "беспристрастные" оценки ее наблюдателей".

Ранее Богданов допустил, что в случае поражения республиканцев на промежуточных выборах Трамп может вновь заговорить о внешнем вмешательстве в избирательный процесс.

3 ноября 2026 года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. По итогам голосования будут переизбраны 33 из 100 членов Сената и все 435 членов Палаты представителей.