Гусев: минувшим вечером в Воронежской области уничтожены два БПЛА

В Воронежской области перехвачены два беспилотника Украины Гусев: минувшим вечером в Воронежской области уничтожены два БПЛА

Москва26 сен Вести.В воздушном пространстве Воронежской области минувшим вечером было сбито два беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Этому способствовали дежурные силы ПВО Минобороны.

В одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата написано в канале главы области

Он отметил, что в результате отражения атаки противника пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Беспилотный режим продолжает действовать на территории региона.