Москва26 сенВести.В воздушном пространстве Воронежской области минувшим вечером было сбито два беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Этому способствовали дежурные силы ПВО Минобороны.
В одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппаратанаписано в канале главы области
Он отметил, что в результате отражения атаки противника пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Беспилотный режим продолжает действовать на территории региона.