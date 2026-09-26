Москва26 сенВести.В воздушном пространстве Воронежской области минувшим вечером было сбито два беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Этому способствовали дежурные силы ПВО Минобороны.

В одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата

написано в канале главы области

Он отметил, что в результате отражения атаки противника пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Беспилотный режим продолжает действовать на территории региона.