В восьми школах Владивостока ввели предмет "Тигроведение" Предмет "Тигроведение" вошел в школьную программу во Владивостоке

Москва20 ноя Вести.В восьми школах Владивостока в программу обучения вошел новый предмет "Тигроведение". Об этом сообщили в центре "Амурский тигр".

В школе № 32 "Тигроведение" уже преподается, а в школах № 43, 63, 38, 44, 26, 28 и 5 стартует со второго полугодия… Он дает школьникам возможность получения цельной картины мира без условной разбивки на отдельные науки или учебные предметы. На одном уроке изучаемый объект — тигр — рассматривается с точки зрения биологии, истории, географии и еще десятка различных наук говорится в сообщении центра

Курс рассчитан на учащихся пятых классов. Один из его соавторов – сотрудник учреждения, педагог и ветеран СВО Александр Жигжитов.

Проект интегрируется в программы школ при поддержке местных органов власти.