Москва27 маяВести.Саперы 90-го полка группировки войск "Восток" обезвреживают тысячи мин, растяжек и самоделок на территориях освобожденных поселков запорожского направления. Об этом заявил ИС "Вести" сапер-кинолог этого подразделения с позывным Нос.
Запорожское направление усеяно минами. По его словам, самая коварная - ловушка-мина МЛ-8.
МЛ8, как правило. Они на размыкание работают. В детских игрушках могут прятать, в книжках. Какой-то предмет поднимается и она срабатываетсказал Нос
Линия фронта с каждым днем отодвигается все дальше от деревень и поселков, освобожденных группировкой войск "Восток" в Запорожье.