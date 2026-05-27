В "Востоке" рассказали о типе мин на запорожском направлении Сапер "Востока": минами МЛ-8 усеяно запорожское направление

Москва27 мая Вести.Саперы 90-го полка группировки войск "Восток" обезвреживают тысячи мин, растяжек и самоделок на территориях освобожденных поселков запорожского направления. Об этом заявил ИС "Вести" сапер-кинолог этого подразделения с позывным Нос.

Запорожское направление усеяно минами. По его словам, самая коварная - ловушка-мина МЛ-8.

МЛ8, как правило. Они на размыкание работают. В детских игрушках могут прятать, в книжках. Какой-то предмет поднимается и она срабатывает сказал Нос

Линия фронта с каждым днем отодвигается все дальше от деревень и поселков, освобожденных группировкой войск "Восток" в Запорожье.