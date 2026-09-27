Грозы были основной причиной лесных пожаров в Якутии летом 2026 года

В Якутии естественные факторы в основном стали причиной лесных пожаров Грозы были основной причиной лесных пожаров в Якутии летом 2026 года

Москва27 сен Вести.Лесные пожары в Якутии в пожароопасном сезоне 2026 года в основном возникали из-за естественных причин, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрея Коноплева.

В ходе пожароопасного сезона основной объем возгораний и пройденной огнем площади обусловлен естественными и техногенными факторами. Преобладающую долю составили пожары по причине грозовых разрядов - 455 случаев, охвативших более 2,2 млн га, что соответствует 98,7% от общей площади, затронутой огнем. Значимым фактором также стал переход огня с земель иных категорий - 24 пожара на площади 12 756,1 га отметил он

В то же время деятельность человека стала причиной 57 возгораний на 3,1 га. Из них четыре пожара произошло от линий электропередач и одно – от иных линейных объектов.