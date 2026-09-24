Власти назвали причину задымления в нескольких районах Якутии Минэкологии: причиной задымления в Якутии стало плановое выжигание сухой травы

Москва24 сен Вести.Город Якутск и нескольких регионов республики окутал сильный дым из-за планового выжигания сухой травы. Об этом сообщили в региональном Минэкологии.

В Якутске и ряде районов республики наблюдается значительное задымление… Причиной задымления стали плановые профилактические выжигания сухой травянистой растительности… По плану ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" в этот раз обработке огнем подвергнется более 6000 гектаров говорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ

Траву жгут на территории Амгинского, Верхневилюйского, Среднеколымского, Намского, Таттинского, Усть-Алданского и Хангаласского улусов. Работы проводятся под контролем специалистов, в тьом числе лесной охраны.