В Якутске стартовал международный конкурс ледовых и снежных скульптур Международный конкурс ледовых и снежных скульптур начался в Якутии

Москва22 ноя Вести.Международный конкурс ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии" стартовал в Якутске с блиц-турнира. В это году в состязании принимают участие 20 команд и регионов РФ, Белоруссии, Индии, Китая, Монголии.

Конкурс проводится в рамках республиканского фестиваля "Зима начинается с Якутии". Он продлится с 22 по 29 ноября.

В рамках блиц-турнира на площади Орджоникидзе участникам отводится на создание скульптур из льда один день. Тематика - предстоящее в 2027 году 395-летие Якутска.

После этого участники мероприятия переместятся в ледовый парк в 202-м микрорайоне. На создание снежных скульптур на свободную тему у них будет два дня, еще три дня им будет дано на ледовые скульптуры, посвященные олонхо – якутскому героическому эпосу.

Я думаю, что наш конкурс, который проводится уже много лет, позволит нам преобразить столицу. Сегодняшние скульптуры, которые будут созданы, воссоздадут наше нематериальное наследие народа саха цитирует ТАСС замглавы Якутска по вопросам городского хозяйства Андрея Лебедева

Он также отметил, что создание скульптур из льда в условиях экстремальных якутских температур – непростое мероприятия, требующее "стального характера".