В Ярославле при попытке спасти друга погиб иподиакон Артемий Шкунов

В Ярославле погиб 15-летний иподиакон Артемий Шкунов, пытаясь спасти друга В Ярославле при попытке спасти друга погиб иподиакон Артемий Шкунов

Москва29 авг Вести.В Ярославле трагически погиб 15-летний иподиакон Артемий Шкунов, юноша пытался спасти тонущего друга. Об этом сообщает Ярославская митрополия Русской Православной Церкви в мессенджере МАХ.

С глубокой скорбью узнал о трагической кончине моего иподиакона раба Божия Артемия. Он был дружелюбный, отзывчивый, весьма ответственно относящийся к поручениям, чистый сердцем и глубоко верующий человек… Возносим свои горячие молитвы об упокоении его в селениях праведных выразил соболезнования митрополит Ярославский и Ростовский Вадим

Трагедия произошла 27 августа на пляже "Подзеленье". Мальчика успели передать в руки медикам, однако спасти его не удалось.