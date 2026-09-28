Москва28 сенВести.Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук сообщил в MAX о расширении мер социальной поддержки супругов-долгожителей.
Было принято решение установить выплаты для супругов, проживших в браке 75 и 80 лет. Они получат 75000 и 80000 рублей соответственно.
Расширяем действующую меру социальной поддержки – единовременное пособие супругам в связи с юбилеем совместной жизни. Сейчас оно предусмотрено для пар, отметивших 70 лет брака. Приняли решение установить выплаты для супругов, находящихся в браке 75 и 80 летотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что в Челябинской области за долгий брак получили выплаты более 40 пар.