В Югре ввели выплаты супругам за 75 и 80 лет совместной жизни

В Югре супруги, прожившие в браке 75 и 80 лет, получат выплаты В Югре ввели выплаты супругам за 75 и 80 лет совместной жизни

Москва28 сен Вести.Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук сообщил в MAX о расширении мер социальной поддержки супругов-долгожителей.

Было принято решение установить выплаты для супругов, проживших в браке 75 и 80 лет. Они получат 75000 и 80000 рублей соответственно.

Расширяем действующую меру социальной поддержки – единовременное пособие супругам в связи с юбилеем совместной жизни. Сейчас оно предусмотрено для пар, отметивших 70 лет брака. Приняли решение установить выплаты для супругов, находящихся в браке 75 и 80 лет отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что в Челябинской области за долгий брак получили выплаты более 40 пар.