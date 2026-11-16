В Югре администратор Telegram-каналов задержан по подозрению в вымогательстве

В Югре задержан подозреваемый в вымогательстве администратор Telegram-каналов В Югре администратор Telegram-каналов задержан по подозрению в вымогательстве

Москва16 ноя Вести.В Нижневартовске полицейские задержали администратора закрытых Telegram-каналов, которого подозревают в вымогательстве. Операция была проведена в Вологде, сообщает в MAX УМВД РФ по ХМАО – Югре.

По имеющимся данным, 18-летний вологжанин создал более 10 аккаунтов, которые имитировали городские паблики различных регионов РФ.

В этих группах он размещал фотографии реальных людей и сопровождал их заведомо ложными сведениями, порочащими честь и достоинство граждан говорится в мессенджере

Двое жителей Нижневартовска 2008 и 2011 годов рождения потребовали у администраторов каналов удалить недостоверную информацию. В ответ фигурант заявил, что очистит ленту после перечисления денежных средств. Потерпевшие выполнили требование, после чего обратились в полицию.

Задержанный признался, что создал каналы для размещения оскорбительной информации с целью получения дохода за удаление контента. Уголовные дела возбуждены по статье о вымогательстве. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Telegram-каналы заблокированы.

Полиция устанавливает все эпизоды противоправной деятельности и личности потерпевших.