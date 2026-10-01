В Южной Осетии назвали условие установления дипломатических отношений с Грузией МИД Южной Осетии: дипотношения с Грузией невозможны при политике непризнания

Москва1 окт Вести.Установление дипломатических отношений между Южной Осетией и Грузией невозможно до тех пор, пока Тбилиси не признает независимость республики. Об этом заявил глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев агентству РИА Новости.

Что касается перспектив развития дипломатических отношений, то здесь надо понимать, что до признания официальным Тбилиси республики Южная Осетия как независимого государства это невозможно сообщил он

Джиоев отметил, что пока в Грузии сохраняется политика непризнания, а также используется риторика об "оккупированных территориях", говорить о полноценных дипломатических отношениях рано.

При этом министр уточнил, что Южная Осетия открыта к диалогу, однако такой диалог, по его словам, должен вестись на равных. Джиоев добавил, что республика не стремится к конфликту, а рассчитывает на уважение и признание права ее народа жить на своей земле в безопасности и мире.

Кроме того, по его словам, курс Грузии на интеграцию с НАТО угрожает безопасности Южной Осетии.