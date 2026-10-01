Москва1 окт Вести.Южная Осетия, по сути, уже является частью российского мира, заявил в беседе с РИА Новости министр иностранных дел республики Ахсар Джиоев.

По его словам, вопрос о российском гражданстве для жителей Южной Осетии – это "не просто бюрократическая процедура", а вопрос "исторической и цивилизационной идентичности" республики.

Когда подавляющее большинство жителей республики имеют российское гражданство, это лишь подтверждает тот факт, что мы де-факто уже являемся частью российского мира подчеркнул Джиоев

Он отметил, что юридические формы сосуществования могут определяться в тесном сотрудничестве с властями РФ, исходя из интересов народов.

Глава МИД Южной Осетии уточнил, что в настоящее время правовая база взаимоотношений между республикой и Россией основывается на более чем 150 двусторонних документах.

Джиоев также выразил уверенность, что эффективная и планомерная реализация позволит существенно улучшить положение Южной Осетии по всем сферам.

Ранее президент Южной Осетии Марат Камболов заявил, что большинство ее жителей связывают будущее с РФ, напомнив, что более 90% граждан республики уже имеют российское гражданство.