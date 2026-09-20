Советник посольства РФ отметил активность избирателей в Цхинвале Советник посольства РФ Федоров: выборы в Госдуму в Цхинвале проходят динамично

Москва20 сен Вести.Выборы депутатов в Государственную думу (ГД) РФ в Южной Осетии проходят динамично и при активном участии молодежи, сообщил РИА Новости советник-посланник России в республике Денис Федоров.

По его словам, жители Южной Осетии проявляют активную гражданскую позицию и приходят на избирательные участки в том числе целыми семьями.

На наш взгляд, выборы проходят очень динамично, очень активно. Люди идут с удовольствием голосовать, приходят целыми семьями, многие приходят впервые, очень много молодежи сказал Федоров

Он отметил, что среди избирателей представлены разные возрастные и социальные группы – госслужащие, сотрудники различных ведомств, правоохранительных органов, студенты. Однако, подчеркнул Федоров, важен не их социальный статус, "а то, что все они для нас граждане России и все они приходят голосовать".

Всего на территории Южной Осетии для голосования за депутатов Госдумы работают 11 избирательных участков, шесть из них расположены в Цхинвале.

Выборы депутатов Госдумы девятого созывы и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Завершится голосование 20 сентября.

По данным на 07.50 по московскому времени 20 сентября явка составила 45%.