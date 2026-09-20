Москва20 сенВести.Выборы депутатов в Государственную думу (ГД) РФ в Южной Осетии проходят динамично и при активном участии молодежи, сообщил РИА Новости советник-посланник России в республике Денис Федоров.
По его словам, жители Южной Осетии проявляют активную гражданскую позицию и приходят на избирательные участки в том числе целыми семьями.
На наш взгляд, выборы проходят очень динамично, очень активно. Люди идут с удовольствием голосовать, приходят целыми семьями, многие приходят впервые, очень много молодежисказал Федоров
Он отметил, что среди избирателей представлены разные возрастные и социальные группы – госслужащие, сотрудники различных ведомств, правоохранительных органов, студенты. Однако, подчеркнул Федоров, важен не их социальный статус, "а то, что все они для нас граждане России и все они приходят голосовать".
Всего на территории Южной Осетии для голосования за депутатов Госдумы работают 11 избирательных участков, шесть из них расположены в Цхинвале.
Выборы депутатов Госдумы девятого созывы и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Завершится голосование 20 сентября.
По данным на 07.50 по московскому времени 20 сентября явка составила 45%.