В Запорожье подростков задержали за сбыт крупной партии наркотиков В Запорожье подростков обвиняют в попытке сбыта крупной партии наркотиков

Москва6 окт Вести.В городе Бердянске Запорожской области подросткам предъявлено обвинение в покушении на сбыт крупной партии наркотических средств. Подробности в MAX сообщает региональный СК.

Уголовное дело возбуждено в отношении двух несовершеннолетних местных жителей. Как установило следствие, в конце июля 2026 года обвиняемые за денежное вознаграждение согласились участвовать в распространении наркотических средств на территории Бердянска. В их задачу входила фасовка наркотических средств, которые находились в тайниках-закладках, и раскладывание по заранее выбранным адресам.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела МВД России "Бердянский" в городской черте города несовершеннолетние обвиняемые указали на тайник, в котором было обнаружено и в последствии изъято наркотическое средство "мефедрон" массой более 49 граммов, предназначенное для последующего сбыта говорится в сообщении

Фигуранты заключены под стражу, свою вину они признали. Расследование продолжается.