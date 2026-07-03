Москва3 июлВести.На трассе Р-280 "Новороссия" в Запорожской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погиб 1 человек. Об этом сообщает МЧС по региону.
Еще 5 человек пострадали. Инцидент произошел в Акимовском муниципальном округе.
В результате ДТП на трассе Р-280 "Новороссия" в Запорожской области пострадали 5 человек, 1 погибсообщается в канале министерства
По прибытии на место аварии спасатели извлекли тело погибшего из поврежденного автомобиля. Ликвидацией последствий ДТП занимались 5 сотрудников ведомства и 1 единица техники.