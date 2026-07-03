На трассе "Новороссия" один человек погиб и 5 пострадали в ДТП двух автомобилей

В Запорожской области произошло ДТП с одним погибшим, еще 5 человек пострадали На трассе "Новороссия" один человек погиб и 5 пострадали в ДТП двух автомобилей

Москва3 июл Вести.На трассе Р-280 "Новороссия" в Запорожской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погиб 1 человек. Об этом сообщает МЧС по региону.

Еще 5 человек пострадали. Инцидент произошел в Акимовском муниципальном округе.

В результате ДТП на трассе Р-280 "Новороссия" в Запорожской области пострадали 5 человек, 1 погиб сообщается в канале министерства

По прибытии на место аварии спасатели извлекли тело погибшего из поврежденного автомобиля. Ликвидацией последствий ДТП занимались 5 сотрудников ведомства и 1 единица техники.