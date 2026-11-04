Вадефуль призвал помнить вклад СССР в освобождение Германии от нацизма Вадефуль: немцы должны благодарить СССР за освобождение от нацизма

Москва4 ноя Вести.Немцы должны с благодарностью помнить, что Советский Союз освободил их от нацизма, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на подкасте Politik mit Anne Will.

По мнению министра, немцы не должны ставить себя выше других народов, а потому следует оценивать события в истории Европы с благодарностью к тем, кто освобождал ее от нацизма.

Разве мы не должны с восхищением и смирением, а также благодарностью взирать на прошлое? Кто освободил нас от нацистов? Это были не только американцы, но и британцы, французы, русские… Тогда ведь существовал Советский Союз сказал Вадефуль

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что Запад делает все, чтобы стереть свидетельства союзнических отношений с Советским Союзом в годы Второй мировой войны.

Ирландский профессор Джеффри Робертс, в свою очередь, отметил, что многие на Западе сильно недооценивают ту решающую роль, которую сыграл СССР в разгроме нацистской Германии.