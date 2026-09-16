В забеге МФМ-2026 в Екатеринбурге приняли участие более тысячи человек

Вечерний забег МФМ-2026 в Екатеринбурге собрал более тысячи участников В забеге МФМ-2026 в Екатеринбурге приняли участие более тысячи человек

Москва16 сен Вести.В Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи состоялся Вечерний забег – одно из центральных спортивных событий мероприятия. В нем приняли участие более тысячи человек – гостей МФМ и жителей Свердловской области.

Мне все очень нравится, организация на высшем уровне! Всем желаю, кто здесь не был, обязательно приехать… Здесь очень все замечательно рассказал участник забега Александр Миронов ИС "Вести"

Международный фестиваль молодежи стартовал в столице Урала 11 сентября и объединил десятки тысяч молодых лидеров из почти 200 стран мира.

16 сентября МФМ завершился ярким шоу с участием звезд шоу-бизнеса, артистов, музыкантов и дирижеров России и зарубежья.