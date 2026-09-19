Ведущий вуз Камчатки зачислил на бюджет абитуриентов из 18 регионов России КамГУ зачислил на бюджет жителей 18 регионов, включая Центральную Россию

Москва19 сен Вести.На бюджетные места бакалавриата Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга поступили заявления от абитуриентов из 45 регионов РФ, зачислены жители 18 из них, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

В число регионов, откуда приехали зачисленные, вошли Москва и Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Нижегородская, Самарская, Тверская, Курская, Оренбургская, Челябинская, Иркутская и Кемеровская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский и Хабаровский края, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва и Республика Мордовия. Для вуза, расположенного на востоке страны, такой список необычен: как правило, основной поток абитуриентов в дальневосточные университеты формируют соседние регионы отметили в пресс-службе

Там также уточнили, студентов из Центральной России привлекают профильные программы, от вулканологии до градостроительства.

Среди зачисленных на бакалавриат есть иностранный студент – гражданин Республики Беларусь, в магистратуру уже зачислены граждане Индии, Индонезии, Малайзии и Бангладеш.