Москва19 сенВести.На бюджетные места бакалавриата Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга поступили заявления от абитуриентов из 45 регионов РФ, зачислены жители 18 из них, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
В число регионов, откуда приехали зачисленные, вошли Москва и Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Нижегородская, Самарская, Тверская, Курская, Оренбургская, Челябинская, Иркутская и Кемеровская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский и Хабаровский края, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва и Республика Мордовия. Для вуза, расположенного на востоке страны, такой список необычен: как правило, основной поток абитуриентов в дальневосточные университеты формируют соседние регионыотметили в пресс-службе
Там также уточнили, студентов из Центральной России привлекают профильные программы, от вулканологии до градостроительства.
Среди зачисленных на бакалавриат есть иностранный студент – гражданин Республики Беларусь, в магистратуру уже зачислены граждане Индии, Индонезии, Малайзии и Бангладеш.